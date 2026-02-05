ソフトバンクのジーター・ダウンズ内野手（２７）が今春開催の第６回ＷＢＣにニカラグア代表として出場する可能性が高いことが４日、分かった。最終ロースターは６日に主催者から発表される予定だ。当初はコロンビア代表入りが内定していたが、大会中に負傷した場合の年俸を保証する保険を巡って、コロンビア野球連盟がロースター提出期限直前に招集を断念。父親の出身地であるニカラグアが出場を要請し、ニカラグア野球連盟が