ボクシングの世界バンタム級２位・那須川天心（２７＝帝拳）の次戦に注目が集まるなか、レジェンドが神童に向けて注文をつけた。那須川は昨年１１月、ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で井上拓真（３０＝大橋）に判定負け。再起戦となる次戦として、元世界２階級制覇王者で同級１位フアン・フランシスコ・エストラーダ（３５＝メキシコ）との挑戦者決定戦が海外で報じられている。元ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・具志堅用高