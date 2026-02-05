巨人の阿部慎之助監督（４６）とスポーツ報知評論家の掛布雅之氏（７０）が４日までにキャンプ地の宮崎でスペシャル対談を行った。２年ぶりリーグ優勝と１４年ぶり日本一を目指す阿部監督は、３月２７日からの開幕３連戦（東京Ｄ）の重要性を強調し「ビックリなローテを組んじゃうかもしれません」と初対戦の投手を当てる妙策を示唆。先発ローテ８人制プランも披露した。昨年のセ・リーグ覇者、阪神との戦いはリーグ優勝へ大き