巨人の阿部慎之助監督（４６）とスポーツ報知評論家の掛布雅之氏（７０）がキャンプ地の宮崎でスペシャル対談を行い、チーム構想を熱く語り合った。阿部監督は「勝ちにいくのと若手を育てるのと、その両方にチャレンジしたい」と「勝利と育成」の両立を目指し、近未来の土台作りに挑戦する覚悟を示した。（取材・構成＝島尾浩一郎、片岡優帆）掛布氏（以下、掛）「今年は勝負をかけないといけないシーズンでありながら、ある程