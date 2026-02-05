タイガースは４日（日本時間５日）、オールスターに３度選出され、１９６８年のワールドシリーズＭＶＰに輝いたミッキー・ロリッチ氏が今朝亡くなったと発表した。８５歳だった。ロリッチ氏は１９６３年にデビューし、翌年からタイガースの先発の柱として活躍。１２年連続２桁勝利、１９７１年には２５勝をマークしてア・リーグの最多勝も獲得するなど１９７９年パドレスを最後に引退するまで通算２１７勝１９１敗、２８３２奪