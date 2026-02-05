「阪神２軍春季キャンプ」（４日、具志川）阪神の下村海翔投手（２３）が今キャンプ初めてブルペン入りし、周囲も高評価する上々の一歩を踏み出した。プロ１年目に受けたトミー・ジョン手術から約２年、復活を目指す右腕は着実な一歩を南国の地で踏んだ。具志川のブルペンに背番号１９が立つと、見守るファンも注目の視線を一段と強める。立ち投げで１３球、その後捕手を座らせて２５球。軽くリリースされた球は気持ちいいミ