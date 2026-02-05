ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式に先立って競技がスタートしたカーリング混合ダブルス＝4日、イタリア・コルティナダンペッツォ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪は6日（日本時間7日未明）の開会式に先立って4日、コルティナダンペッツォでカーリングの混合ダブルス1次リーグで競技が始まった。四つの会場群に分かれる広域開催で、22日まで熱戦が繰り広げられる。冬季最多18個のメダルを獲得した2022年北