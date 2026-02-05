「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）阪神の浜田太貴外野手（２５）が４日、今キャンプ初の実戦形式となったシート打撃で自身の“虎１号”を放った。チームでは大竹耕太郎投手（３０）や畠世周投手（３１）と現役ドラフトで加入した選手が活躍。野手は初の加入だが、新天地でアピールに成功している。ＤｅＮＡから中日へ現役ドラフトで移籍した細川成也外野手（２７）のように、長打力を武器に定位置争いに殴り込みをかける。