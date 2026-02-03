◇第75期王将戦7番勝負第3局第2日（2026年2月4日東京都立川市オーベルジュときと）藤井は不満を語った。「認識の甘いところがあった。（右金を繰り出して）先手陣に迫ったが、それ以上前進できなかった」。38手目△8六金。自陣からの飛車の支援も受け、永瀬王の頭上へ圧力を加えたはずの1日目午前の進行を悔いた。前期第5局、後手番258局目にして解禁した、角道を開ける2手目［後］3四歩。以降7戦全勝と新境地を開拓し