◇第75期王将戦7番勝負第3局第2日（2026年2月4日東京都立川市オーベルジュときと）将棋の第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第3局は4日、東京都立川市の「オーベルジュときと」で第2日が指され、先手の挑戦者・永瀬拓矢九段（33）が4連覇中の藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝を91手で下した。シリーズ成績は永瀬の2勝1敗。第4局は17、18日に和歌山市の和歌山城ホールで行われる。