北海道苫小牧市の工場内で、2026年2月4日、71歳の男性作業員がフォークリフトにひかれる作業事故がありました。事故があったのは、苫小牧市晴海町のコンクリート製品の製造工場です。4日午後4時40分ごろ、工場の従業員から「男性がフォークリフトと接触して出血している」と消防に通報がありました。警察によりますと、この工場の作業員・沢間正明さん（71）が工場内を走るフォークリフトにひかれたという