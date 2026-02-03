巨人・石塚裕惺内野手（19）が今キャンプ初の休養日だった4日、室内練習場で打撃練習に取り組んだ。さまざまな変化をする軽量で特殊なボールが投げられるマシンで200球以上も振り込み「ホテルでだらだらするより、ちょっと体を動かした方が個人的にはいいかなと思った」と振り返った。1〜3日の第1クールでも、全体練習後に室内練習場に残ってバットを振り込むなど、猛練習に取り組んでいる期待の19歳。阿部監督からは「ボー