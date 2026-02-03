現在熊本でキャンプ中の北海道コンサドーレ札幌は、昨日の終日オフを挟み、今日から練習を再開しました。このキャンプ唯一のオフを過ごしたこともあり、練習前の選手たちには笑顔も見え、リフレッシュした様子が伺えました。 しかし練習が始まると一気に集中した様子。この日も午前のみの短時間ではあったものの、コーチ陣だけでなく選手間からも大きな声が飛び交うなど、終始、良い雰囲気の中で練習が行われました