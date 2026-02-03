巨人・戸郷翔征投手（25）の自身初の著書「覚悟」（講談社）が、5日に発売される。故郷・宮崎県で過ごした幼少期から中学時代や、聖心ウルスラ時代のほか、プロ入り後の各シーズンの「あの日、あのとき、あの一球」に対する思いを振り返る自伝的な内容で、構想から1年以上をかけた。タイトルは同社の担当者から提示されて「これでいきましょう」と即決したといい、昨季は8勝で4年連続2桁勝利を逃す不本意なシーズンを送った