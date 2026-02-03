1月のW杯第5戦決勝で転倒し、複数箇所の骨折と打撲と診断された平野歩夢（TOKIOインカラミ）は会見に参加しなかった。全日本スキー連盟を通じてコメントを発表。2連覇が懸かる4度目の五輪が迫った心境を「今まで積み重ねてきたものを信じて、あとは自分らしい滑りをするだけという気持ち」と表現。過去3大会との違いについては「常に挑戦者という気持ちでやってきたので、そういう意味では自分の中ではあまり変わったことは