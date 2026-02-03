新たなご当地グルメになるかもしれません。２月４日から始まったさっぽろ雪まつりにあわせて、寒い体を温めつつ、食べ歩きにぴったりな新たなグルメが登場しています。一体どんな食べ物なのでしょうか。ふんわりと蒸されたほっかほかの肉まんにーせいろで蒸しあげたおにぎりが入ったスープカレー焼きおにぎり。さっぽろ雪まつりにあわせて、大通公園のテレビ塔では様々な温かいグルメを堪能できます。そのなかで