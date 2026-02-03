スノーボード男子ハーフパイプ代表の平野流佳（INPEX）が直前合宿中のスイス・ラークスでオンライン会見に臨み、2度目の大舞台へ「4年間はあっという間。ちゃんと準備してきたので、割と自信はある」と話した。初出場の前回北京大会は決勝で3回とも転倒し12位。その後のシーズンはW杯で種目別3連覇するなど実力を蓄え、現時点で世界で唯一、トリプルコーク1440の連続技（コンボ）にも成功している。スイスでは2週間以上かけ