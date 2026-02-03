3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの最後の1人にレッドソックス・吉田正尚外野手（32）が4日、選出された。2大会連続出場で背番号は前回と同じ「34」。これで全30選手が確定した。09年大会の5人を超えて最多となるメジャー組9人のうち、打線には5人が名を連ねるドリームオーダー。大会2連覇へ布陣が整い、14日から宮崎で事前合宿に突入する。吉田なくして23年大会の世界一奪還は