◇第75期王将戦7番勝負第3局第2日（2026年2月4日東京都立川市オーベルジュときと）【これが勝負めし】藤井と永瀬がともに注文したのが「中華そば（白）」。ときと系列で市内のラーメン店「MugiとButaヌードルス」の逸品で、定番の黒しょう油ではなく、あっさりとした味わいの白しょう油を使用。昆布やホタテの貝柱も合わせた淡麗なスープになっている。チャーシューは炭火で焼き上げた豚肩ロースと、7時間じっくり火を