全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）の第７５回全国高校スキー大会は４日、競技が始まり、北海道でジャンプ男女（女子は公開競技）が行われた。北海道勢は、ジャンプ男子で下川商の長谷川琉已選手（１年）が優勝に輝いた。札幌日大の佐々木星語選手（２年）が準優勝、余市紅志の三上託摩選手（２年）が３位と続き、北海道でメダルを独占した。ジャンプ女子は、余市紅志の桜井羽奈選手（３年）