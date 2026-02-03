漫才コンビ「ハイヒール」がMCを務めるバラエティー通販番組「真夜中市場＋ハイヒールの本音でイイすぎます〜」（カンテレ、金曜深夜）が30周年を迎え、このほどリンゴとモモコが大阪市内で取材会を行った。「よく続いたな」とボソっとつぶやいたリンゴは「29年やってた（情報番組の）“あさパラ！”より長く続くなんて…」とびっくり。30歳の長男が昨年結婚したモモコは「明確に覚えてるんですけど、最初の子が生まれた時に“