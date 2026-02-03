全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）の第７５回全国高校スキー大会は４日、競技が始まり、北海道でジャンプ男女（女子は公開競技）が行われた。長野県勢は、ジャンプ男子で白馬の西沢希陸選手（２年）が５位、飯山の富井孝選手（３年）が７位、糸氏琉人選手（３年）が１０位にそれぞれ入賞した。ジャンプ女子は飯山の坂本季花選手（３年）が準優勝、白馬の竹内千穂選手（３年）が４位、飯山の