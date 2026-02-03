寒冷地では、衆院選の期日前投票所に足を運ぶ人が減っている。大雪など悪天候が続いていることに加え、短期決戦のため、投票所の入場券を発送する自治体の作業が遅れた影響があるようだ。だが、もともと投票は、本人確認があれば、入場券が届いていなくてもできる。候補者や政党の政見を見極め、真冬の過酷な状況下でも大切な権利を行使したい。衆院選小選挙区の期日前投票者数が、公示翌日の１月２８日から、今月１日まで