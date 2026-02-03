日本食に対する関心が海外で高まっている。その潜在的な魅力の大きさを生かし、農林水産物の輸出を伸ばしたい。２０２５年の農林水産物・食品の輸出額が、前年比１２・８％増の１兆７００５億円となり、１３年連続で過去最高を更新した。和食人気の高まりや円安が追い風となっている。国・地域別の輸出先は、トップが米国で１３・７％増の２７６２億円となった。香港が２位、台湾が３位と続き、昨年１１月に日本産水産物の輸