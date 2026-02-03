ファナティクス・ジャパン合同会社がWBCの公式ストアで、大谷ら日本代表各選手のイラストTシャツなど、計150以上のアイテムの販売を4日に開始した。税込み6000円（キッズ同4500円）で、イラストは構図やタッチを一から設計。似ているだけではなく「その選手らしさ」が伝わる表現にこだわっているという。