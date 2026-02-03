半導体受託製造の世界最大手、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）が、熊本県で国内初となる回路線幅３ナノ・メートル（ナノは１０億分の１）の最先端半導体を量産する計画をまとめ、政府に伝えたことが４日、分かった。設備投資の規模は１７０億ドル（約２兆６０００億円）に上る見込みだ。国内での半導体の製造能力強化を進める政府も、経済安全保障に資するとして支援する。政府関係者が明らかにした。５日にも同社幹部が首相官邸