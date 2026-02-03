2月5日（木）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市東区新生（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞国道212・・・阿蘇郡小国町宮原（交差点違反・携帯電話・シートベルト）国道219・・・球磨郡あさぎり町免田東（携帯電話・シートベルト）国道266・・・上天草市大矢野町中（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一