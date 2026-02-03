東洋水産の「マルちゃんなめらか豆腐すうぷ貝だし」お湯を注ぐだけで手軽にできるカップ入り即席スープは小腹を満たしたい時に重宝する。とろみのある中華スープにおこげを入れた商品、ポタージュに独自製法のパンを使った商品が登場。アサリやホタテのだしと豆腐を組み合わせた和風の商品も好評だ。（共同通信社＝出井隆裕記者）ひかり味噌（長野県下諏訪町）は2025年3月に「本格おこげの中華スープ鶏だし醤油カップ