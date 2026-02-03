シングルマザーを支援するとＳＮＳに投稿し、応じた女性に娘２人の裸の映像を送らせたとして、警視庁が福岡市南区の無職男（３３）を不同意わいせつなどの容疑で逮捕したことが、捜査関係者への取材でわかった。逮捕は３日。捜査関係者によると、男は昨年５〜６月、都内の女性（４４）とビデオ通話中、「お子さんの下着や裸を見せて」と指示し、女性に中学生の長女（１５）と小学生の次女（１１）の裸を撮影して送らせるなどの