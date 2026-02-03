秋春制へのシーズン移行に伴う特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」は6日に開幕し、6月まで開催される。昨季MVPに輝いた鹿島のGK早川友基（26）はPK戦も導入される特別大会でも主役候補。6月開幕のW杯北中米大会では森保ジャパンの守護神の座を狙う。このほどスポニチ本紙などのインタビューに応じ、遅咲きの歩みや世界基準の意識を明かした。4年前は想像もできなかった。プロ2年目のシーズン直後に開催された22年W杯カタール