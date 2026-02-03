西武は４日、球団ＯＢの今久留主成幸（いまくるす・なりゆき）さんが１月２９日に神奈川・川崎市内の病院で死去したと発表した。５８歳だった。葬儀は近親者のみで執り行われた。今久留主さんは１９６７年生まれ、大阪府摂津市出身の捕手。ＰＬ学園では桑田真澄氏、清原和博氏のＫ・Ｋコンビと同級生。８５年夏の甲子園には背番号２で出場し、桑田氏とのバッテリーで全国制覇を果たした。明大でも正捕手、主将を務め、８９年