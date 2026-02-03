退職代行「モームリ」を運営する会社の社長ら2人が弁護士法違反の疑いで逮捕された事件で、警視庁は、モームリ側に違法な紹介料を支払い、依頼者のあっせんを受けたとして弁護士2人を書類送検する方針を固めました。45歳と48歳の男性弁護士2人は、「モームリ」側から依頼者の紹介を受け、違法な紹介料を支払っていた疑いが持たれていて、警視庁は、5日にも2人を書類送検する方針です。この事件をめぐっては、「モームリ」の運営会