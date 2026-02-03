西武の宮崎・日南市南郷での１軍春季キャンプに参加している新人３選手が初の休日となった４日、同市の観光地をＰＲした。参加したのはドラフト１位・小島大河捕手（２２）＝明大＝、同２位・岩城颯空（はくあ）投手（２２）＝中大＝、同３位・秋山俊外野手（２２）＝中京大＝。最初に訪れたのは素焼きの粘土で出来た「運玉」を投げて、「亀石」にある枡形のくぼみに入れば願いがかなうとされる鵜戸神宮。男性は原則左手で投げ