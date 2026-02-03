いろいろなことをつい、４年前と比べてしまう。初めて冬季五輪を取材したのは２２年北京大会。コロナ禍で、外部との接触を一切遮断した「バブル」の中にいた。全身防護服のスタッフに出迎えられ、毎朝のどの奥に長い綿棒を入れてのＰＣＲ検査。スタッフ以外、現地の人との交流はなく、文化にも触れられず。町の中華料理など、においすら嗅ぐことがかなわなかった。１日にミラノ入りした。夜になれば、町の中心地の建造物には五