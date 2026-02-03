アメリカンフットボールの世界最高峰、ＮＦＬを目指していた花田秀虎（２４）が今秋までの大相撲入りを検討していることが４日、分かった。スポーツ報知の取材に明かした。花田は日体大相撲部１年だった２０年にアマチュア横綱となった。角界入りはせず、２３年にコロラド州立大に編入。昨年から学生コーチを務めながらＩＰＰ（インターナショナル・プレイヤー・パスウェイ）と呼ばれるＮＦＬの外国人選手発掘プログラムにチャン