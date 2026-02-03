オリックス・山崎颯一郎投手（２７）が４日、「適正体重」でのシーズン完走を誓った。昨季は３度のファーム調整ともがきながらも２８試合に登板し、９月以降に８試合で１勝４ホールドを挙げた１６０キロ右腕。「ベスト体重は９３キロ。ずっと維持しようとしている」と、プロ１０年目シーズンの構想を立てた。２５年は９８〜１００キロの体で宮崎キャンプ入り。ところが「自分の中で思い通りに動かなかった感じがした。とりあえ