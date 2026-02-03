オリックス・佐藤龍月投手（１８）＝健大高崎＝が、ピンチに強い投手となることを誓った。宮崎キャンプ休日の４日、他の支配下新人選手とともに、宮崎市内で芋を混ぜた餅である郷土料理の「ねりくり」作りを体験。「めっちゃおいしい。キャンプをやらせていただいている地で料理を振る舞ってもらい、とてもうれしい」と感謝し、理想の投手像を語った。２４年のセンバツで優勝投手となり、その後は左肘の内側側副じん帯再建術（