タレントあおぽん（26）がメインキャストとしてゲストらとポーカーなどで対決するYouTube配信番組「GAL LUCK TV」が7日午後6時から配信される。ボードゲームとギャルカルチャーをかけ合わせて発信する新感覚バラエティーで、プロポーカープレーヤーななちゃら（26）らも出演し、ゲストと共に魅力を伝えていく。このほど初回収録が東京・港区新橋にある会員制ボードゲームバー「THIRD・A」で行われた。ABEMAのボートレース番組出演