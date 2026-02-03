タレントあおぽん（26）がメインキャストとしてゲストらとポーカーなどで対決するYouTube配信番組「GAL LUCK TV」が7日午後6時から配信される。ボードゲームとギャルカルチャーをかけ合わせて発信する新感覚バラエティーで、プロポーカープレーヤーななちゃら（26）らも出演し、ゲストと共に魅力を伝えていく。ABEMAのボートレース番組出演やパチンコ店仕事など賭け事に明るい、あおぽんはプライベートでも強気のギャンブラーだと