お笑いコンビのハイヒール（リンゴ、モモコ）が、MCを務めるカンテレ『真夜中市場＋〜ハイヒールの本音でイイすぎます〜』（毎週金曜深2：15〜）が放送30周年を迎えるのに伴い、大阪市内で開かれた合同取材会に出席した。【写真】番組のパネルを持って笑顔のハイヒール1996年2月2日から始まった同番組はハイヒールが、視聴者と同じ“消費者”目線で商品をチェックしながら本音トークで進行する深夜放送のバラエティーショッ