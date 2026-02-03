札幌・厚別警察署は2026年2月4日、詐欺などの疑いで苫小牧市の無職・箭内龍也容疑者（20）を逮捕しました。箭内容疑者は2025年8月下旬ごろ、北海道北広島市の女性（19）に「俺のスマホが使えなくなる」「代わりに契約してほしい」などと言って女性に携帯電話を契約させ、4台（販売価格合計約53万円）をだまし取った疑いが持たれています。警察によりますと、箭内容疑者と女性はSNSを通じて知り合った知人関係だということです。ま