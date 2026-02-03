町田浩樹、鈴木彩艶、南野拓実、鎌田大地、そして久保建英など、故障で長期離脱中の日本代表戦士は少なくない。最近では、渡辺剛も怪我で欠場し、瀬古歩夢の負傷も伝えられた。そんななか、また悲しいニュースがもたらされた。スペインメディア『Ultima Hora』が、マジョルカの日本代表FW浅野拓磨が、２月２日のセビージャ戦で受傷したと報じたのだ。「浅野はセビージャ戦で負傷し、メディカル検査を受ける必要がある。この日