北海道・函館中央署は2026年2月4日、窃盗の疑いで千葉県に住む土木作業員の男（64）を逮捕しました。男は2025年9月8日午前9時半ごろ、函館市富岡町にある会社の駐車場から、ワゴン車1台（時価50万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、車は無施錠で鍵がついた状態だったということです。事件から4日後、函館市内で車が発見され、防犯カメラなどの捜査から男の逮捕に至りました。調べに対し男は容疑を認めてい