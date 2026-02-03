奈良競輪場のG3「春日賞争覇戦」が開幕する。注目は12R特選だ。難解な一戦。松井が単騎になったこともあり、取鳥の先制が有力か。3車の利を生かして果敢に攻めれば、巧者小倉が別線をブロックして鋭く差す。中四国を追走する小川勇も圏内。松井は好位置を確保して捲り勝負。菅田はS班阿部に託す。三谷兄弟の連弾も十分。＜1＞松井宏佑和歌山記念はバンクが重かったけど力を出し切れた。前回（広島）が良くなかったので、強