ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、キャンプを行う米アリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを行った。上下ユニホーム姿で約２０分間の撮影を終えると、半袖短パンに着替えて再び屋外に姿を見せた大谷。バスケットボールほどのメディシンボールや、硬球よりも軽いボールを使って壁当てを行うと、グラウンドに移動してキャッチボールを行った。リラックスした表情も見せながら、最長７０メートルほ