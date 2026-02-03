きょうのポンドドルは、ＮＹ時間に入って売り優勢の展開が続いており、１．３６ドル台半ばに下落している。フィボナッチ３８．２％戻しの水準を再び下回る値動きを見せており、１．３６ドル割れを試しそうな気配は継続している。本日１．３５ドル台半ばに来ている２１日線の水準までの下げも視野に入りそうだ。一方、ポンド円は一時２１５円台まで上昇し、２００８年以来の高値水準に上昇したものの、その後は一時２１３円台まで