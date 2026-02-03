6日に予定されていたアメリカとイランの高官による協議について、アメリカがイランに対し、開催場所や協議の形式を変更する要求には応じない方針を伝えたと、アメリカメディアが報じました。協議の開催が危ぶまれる事態となっています。イランの核開発をめぐる協議は、アメリカのウィットコフ中東担当特使とイランのアラグチ外相のほか、複数の中東諸国の外相がオブザーバーとして出席して、6日に行われる方向で調整が進められてい