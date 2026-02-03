22年の入団当初から、重心が低く、相手の裏を取って抜き去るドリブルは唯一無二の武器だった。それをいかに試合で生かせるか。MFシマブク・カズヨシ（26）は2年間、期限付き移籍したJ2藤枝で追求し続けた。ウイングバックを任された藤枝で移籍1年目の24年はドリブルにこだわり過ぎ、自陣の低い位置で奪われるなどミスが多かった。試合を重ねながら試行錯誤し、2年目の昨季はビルドアップを向上させ、高い位置で特長を出すこと