ボートレースとこなめのG1「第71回東海地区選手権競走」が開幕する。注目は12R「1stドリーム」だ。池田浩なら本番までにインから先マイできる状態にしてくる。走り慣れた地元水面も味方につけ、押し切りを図る。坪井は決め差しで挑戦。池田浩が少しでも失敗すれば勝機もありそう。平本はセンターから握り込んで差し場を見つけたい。昨年大会覇者の井口は4カド戦に持ち込んで臨機応変に対応していく。＜1＞池田浩二よろしく