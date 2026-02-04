季節を限定せず長く使えるアイテムは、クローゼットにあると心強い存在に。今回注目したいのは、【しまむら】のトップス。ほかのアイテムとも合わせやすくコーデの幅が広がるデザインがそろい、着回し力重視派さんにもぜひチェックしてほしいラインナップです。そのなかから、しまむらマニアが実際に購入した「優秀トップス」をご紹介します。 一枚でも重ねてもサマになるヘンリートップス 【しまむら】